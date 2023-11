Doch keine Ehekrise? Prinz Harry und Meghan genießen Date

Ist etwa doch alles im Lot? Prinz Harry (39) und seine Ehefrau Herzogin Meghan (42) hatten im Jahr 2020 dem britischen Königshaus den Rücken gekehrt und ihre royalen Pflichten an den Nagel gehängt. Sie sind in die USA gezogen, wo sie sich eigenen Projekten widmen. Nach ihrem Umzug wurden jedoch schnell Gerüchte laut, dass die beiden in eine Ehekrise geschlittert seien. Doch dem scheint nun nicht mehr so: Harry und Meghan genossen kürzlich ein romantisches Date!

Wie Daily Mail berichtet, besuchten die Sussexes am Montagabend überraschend ein Eishockeyspiel, bei dem der Prinz, genau wie seine Großmutter Queen Elizabeth II. (✝96) 21 Jahre zuvor, den Puck einwerfen durfte. Auf den Fotos ist zu sehen, wie die Turteltauben zunächst in der VIP-Lounge kuschelnd das sportliche Ereignis verfolgten und schließlich sogar jubelnd aufsprangen, um den Sieg ihrer Lieblingsmannschaft tanzend zu feiern. Dabei wirkten die zweifachen Eltern sehr glücklich und ausgelassen – von einer Liebeskrise scheint jede Spur zu fehlen.

Das öffentliche Date kommt kurz nachdem bekannt wurde, dass die Eheleute anscheinend versuchen wollen, sich der königlichen Familie wieder anzunähern: Während sie zwar am 75. Geburtstag von Harrys Vater König Charles III. (75) nicht teilgenommen hatten, hatten sie ihm jedoch telefonisch zu seinem Geburtstag gratuliert. Wie ein Insider gegenüber The Times berichtete, sollen die Wahlamerikaner zudem vorhaben, Weihnachten mit den Royals zu verbringen.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2023

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im November 2017

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Prinz Charles, März 2019

