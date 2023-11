Ganz in Rot: So auffällig ist Prinzessin Kates neues Outfit!

Prinzessin Kate (41) sorgt einmal wieder mit einem ihrer Looks für Aufsehen! Die Frau von Prinz William (41) ist bei den Royal-Fans dafür bekannt, immer wieder Trends zu setzen: Egal, ob die dreifache Mutter total lässig bei einem Sportevent oder so richtig elegant bei einem Staatsbankett zu Gast ist – sie ist immer ein Hingucker. Jetzt sorgt sie erneut für einen besonderen Fashion-Moment: Kate zeigt sich nun in einem Outfit in strahlendem Rot!

Gemeinsam mit ihrem Mann William empfängt Kate in London den südkoreanischen Präsidenten und dessen Frau – und für diesen Anlass hat sie einen besonders auffälligen Look aus ihrem Kleiderschrank geholt. Auf diesen neuen Fotos trägt die 41-Jährige ein Ensemble aus einem langen roten Mantel mit einem großen Schleifen-Detail. Dazu kombiniert sie einen Hut und Stilettos in derselben Farbe.

Mit diesem farbenfrohen Outfit begeistert Kate ihre Bewunderer einmal wieder total! Auf dem offiziellen Instagram-Account der Royals schwärmen zahlreiche User in den höchsten Tönen von dem Look. "Was für ein umwerfendes Outfit" oder auch "Prinzessin Kate sieht wunderschön aus!", schreiben beispielsweise zwei Fans.

Getty Images Prinzessin Kate, Kin Keon Hee, Yoon Suk Yeol und Prinz William im November 2023 in London

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, November 2023

Getty Images Prinzessin Kate bei dem Staatsbesuch des südkoreanischen Präsidenten in London

