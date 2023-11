Kaputter Rücken: Promi-BB-Philo saß neun Monate im Rollstuhl

Philo Kotnik macht eine traurige Offenbarung. Der gebürtige Augsburger machte sich vor allem als Magier und Mentalist einen Namen. Mit seinen Tricks verzaubert er schon seit mehreren Jahren seine Fans. Nun zieht es ihn in den Container von Promi Big Brother. Und schon beim Einzug kommt es zu den ersten emotionalen Geschichten: So berichtet unter anderem Philo von einem dunklen Kapitel in seinem Leben.

Beim Einspieler für den Promi-BB-Einzug erzählt Philo direkt von einer Zeit, in der er richtig zu kämpfen hatte. "Das war eines der schwersten Teile in meinem Leben. Tatsächlich saß ich fast neun Monate im Rollstuhl", erinnert er sich. Als Torwart habe er sich beim Fußball den Rücken gebrochen und sei somit unfähig gewesen, sich eigenständig fortzubewegen. Da er damals ein Teenager war, sei die Situation besonders schlimm gewesen: "Da ist eine Welt zusammengebrochen. Mit 17 war das die härteste Zeit." Er habe damals als Sportler sehr hart trainiert und dann alles neu lernen müssen.

Wie er seine Zeit im "Big Brother"-Haus angehen will, weiß Philo aber genau. Im Promiflash-Interview betonte der Zauberkünstler, dass er nicht vorhabe, eine Rolle zu spielen, sondern er selbst sein wolle: "Ich werde mich dennoch im Haus nicht verbiegen." In seinem Alltag sei er eher der Streitschlichter, einer offenen Konfrontation gehe er aber auch nicht aus dem Weg.

SAT.1/Willi Weber Philo Kotnik bein Promi-BB-Einzug

SAT.1/Nadine Rupp Philo Kotnik, Mentalist

SAT.1/Willi Weber Philo Kotnik im Promi-BB-Sprechzimmer

