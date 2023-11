Pleite? Robert Pattinson lebte in einem aufblasbaren Boot!

Wie lief es für Robert Pattinson (37) vor seinem Erfolg? Der gefeierte Twilight-Darsteller und seine Freundin Suki Waterhouse (31) sind seit 2018 ein Paar. Mittlerweile wohnen der Schauspieler und das Model bereits zusammen. Beide sind überglücklich miteinander. Der "Batman"-Star durfte aber nicht immer das Privileg genießen, ein gemütliches Zuhause zu besitzen. Zuvor hatte sein Leben anders ausgesehen: Robert besaß nur ein einziges Möbelstück in seiner Wohnung!

In einem Interview mit Architectural Digest äußert sich der gebürtige Engländer zu seinem Leben vor dem Twilight-Erfolg. Der Schauspieler sinniert: "Es gab eine Zeit, in der das einzige Möbelstück, das ich besaß, ein aufblasbares Boot war." So habe der 37-Jährige ganze sechs Monate lang in dem Boot in seiner Wohnung gelebt, da das Geld knapp war. "Ich benutzte es gleichzeitig als Sofa, Bett und Esstisch", erklärt Robert und fügt hinzu: "Ich habe es sehr geliebt, aber es hat mir Rückenschmerzen beschert!"

In der Vergangenheit hatte sich der Schauspieler bereits gegenüber GQ zu der schweren Zeit vor seiner Edward-Rolle geäußert: "Mir ging im Grunde das Geld aus und ich bin definitiv in die falsche Richtung abgebogen." Die Verfilmung der Biss-Reihe hatte ihn damals vor der Pleite gerettet. Somit musste Robert nicht weiter in dem aufblasbaren Boot wohnen.

Anzeige

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson bei der Met Gala 2023

Anzeige

Getty Images Robert Pattinson bei der "The Batman"-Premiere in London

Anzeige

Action Press / Hollywood Picture Press Kristen Stewart und Robert Pattinson in "Twilight"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de