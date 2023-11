Steuerbetrug zugegeben! Shakira kommt mit Geldstrafe davon

Shakira (46) hatte noch mal Glück! Die Musikerin musste sich am Montag vor Gericht verantworten. Denn der Kolumbianerin war vorgeworfen worden, Steuern in Höhe von über 14 Millionen Euro hinterzogen zu haben. Der 46-Jährigen drohten bis zu acht Jahre und zwei Monate Haft. Doch Pustekuchen – denn vor dem Richter in Barcelona erzielt Shakira eine Einigung: Sie kommt mit einer dicken Geldstrafe davon! Alle Infos bekommt ihr im Promiflash-Video.

