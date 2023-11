Drohende Haftstrafe: Shakira will Steuerbetrug zugeben!

Shakira (46) will Einsicht zeigen! Die Musikerin hatte bereits im Sommer 2021 wegen ihrer Finanzen für Schlagzeilen gesorgt: Ihr war vom spanischen Staat vorgeworfen worden, zwischen 2012 und 2014 knapp 15,5 Millionen Euro hinterzogen zu haben. Im vergangenen Juli kam dann ein weiteres Verfahren dazu, in dem für das Jahr 2018 wegen Steuerbetrugs ermittelt wurde. Der zweite Strafantrag ist bereits gestellt und eine lange Haftstrafe droht: Jetzt überlegt Shakira, alles zuzugeben.

Wie The Sun berichtet, könnte der Musikerin eine achtjährige Haftstrafe drohen. Um dieser zu entgehen, soll sich Shakira derzeit überlegen, den Steuerbetrug zuzugeben. Die Staatsanwaltschaft habe neben einer Gefängnisstrafe nämlich auch eine Geldstrafe in Höhe von fast 24 Millionen Euro gefordert. Am Montag muss sich die "Waka Waka"-Interpretin vor Gericht verantworten.

Laut zweitem Strafantrag wird der 46-Jährigen vorgeworfen, dem Land Einkommens- und Vermögensteuern in Höhe von etwa 6,7 Millionen Euro unterschlagen zu haben. Es wurde laut Europa Press geprüft, dass sich Shakira dafür vor Gericht verantworten muss.

