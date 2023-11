Weihnachts-Premiere: König Charles lädt Camillas Familie ein

Ruft König Charles (75) eine neue Tradition ins Leben? Wie die meisten Feiertage ist auch das Weihnachtsfest bei den britischen Royals von langjährigen Bräuchen geprägt. So ist jedes Jahr zu beobachten, wie die Mitglieder der Familie am ersten Weihnachtstag den Gottesdienst in der Kirche St. Mary Magdalene besuchen und anschließend gemeinsam im Sandringham House feiern. 2023 wird der gewohnte Familienkreis aber durch Charles grundlegend erweitert!

Wie der britische Fernsehsender ITV berichtet, sollen in diesem Jahr auch die Kinder und Enkelkinder von Charles' Gattin Camilla (76) mit den Royals Weihnachten feiern. "Die Gästeliste für diejenigen, die am Weihnachtsessen teilnehmen, wird radikal geändert und zum ersten Mal viele Mitglieder der Familie von Königin Camilla enthalten", heißt es in dem Beitrag. Diese Einladung könnte dafür sorgen, dass sich der Ort des gemeinsamen Mittagessens ändern wird. Es wird vermutet, dass statt im gemütlichen Speisesaal nun im großen Ballsaal gefeiert wird. In den vergangenen Jahren soll Camilla Sandringham im Laufe des Abends verlassen haben, um bei ihrer Familie zu sein.

Die Gästeliste ist aktuell wohl noch unvollständig, denn unklar ist, ob Charles' Sohn Harry (39) und seine Frau Meghan (42) mit von der Partie sein werden. Die beiden sollen sich nicht einig sein, wo sie Weihnachten verbringen. Allerdings erklärte ein Insider gegenüber The Times: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Sussexes eine Einladung, Zeit mit Seiner Majestät zu verbringen, ablehnen würden."

Herzogin Camilla mit ihren Kindern Tom Parker Bowles und Laura Lopes

König Charles und seine Frau Camilla in Schottland im September 2022

Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den Invictus Games 2023

