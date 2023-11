Zu dünn? Freunde sind besorgt um Nicole Kidmans Gesundheit

Sie wollen nur das Beste für sie. Nicole Kidman (56) gehört zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen Hollywoods. Doch machte der "Bombshell"-Star zuletzt mit seinem Äußeren auf sich aufmerksam. Vor allem, dass sie immer dünner zu werden scheint, versetzte ihre Fans in große Sorge. Wie mehrere US-Medien nun berichten, sei dies auch im engen Kreis des Filmstars seit Längerem Thema. Freunde und Familie sorgen sich angeblich sehr um die Gesundheit von Nicole.

Ein Insider habe gegenüber InTouch Weekly verraten, dass die 56-Jährige in den letzten Monaten rund neun Kilogramm abgenommen haben soll. Nicole inzwischen nur noch etwas über 47 Kilogramm wiegen. "Sie ist so dünn, dass ihre Knochen herausragen – und ihre Gliedmaßen sehen aus, als könnten sie bei einer starken Brise brechen", sagt ein besorgter Freund und fügt hinzu: "Sie hat so viel Gewicht verloren, dass sie aussieht, als sollte sie ins Krankenhaus eingeliefert werden." Wie die Quelle weiter berichtet, sei auch ihr Gatte Keith Urban (56) in Sorge. Der Country-Sänger habe sie "gewarnt, besser auf sich aufzupassen."

Sollte es derzeit wirklich nicht gut um Nicoles Gesundheit stehen, werden ihr neben ihrem Ehemann sicherlich auch ihre Freunde jederzeit zur Seite stehen. Zuletzt unterstützte die Oscar-Gewinnerin selbst ihre BFF Reese Witherspoon (47) während deren Scheidung. "Nicole hilft Reese auf jeden Fall bei ihrer Scheidung. Dafür sind Freunde ja da", erklärte ein Insider gegenüber Radar.

Getty Images Nicole Kidman, Schauspielerin

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman bei den Oscars 2023

Getty Images Nicole Kidman und Reese Witherspoon im Januar 2018

