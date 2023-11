Erste Spekulationen: Ziehen diese Promis ins Dschungelcamp?

Die Fans müssen sich gar nicht mehr allzu lange gedulden, bis es endlich wieder heißt: "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" Im Januar 2024 geht die inzwischen 17. Staffel des Dschungelcamps an den Start. Bislang ist noch nicht offiziell bekannt, welche Stars und Sternchen sich am Lagerfeuer in Australien versammeln werden. Doch bereits jetzt gibt es die ersten Spekulationen über einige mögliche Dschungelcamper!

Laut einem Bericht von Express seien bereits vier Kandidaten der kommenden Staffel durchgesickert. Unter anderem soll 2024 angeblich der Social-Media-Star Twenty4tim (23) um die begehrte Dschungelkrone kämpfen. Und auch die ehemalige Promi Big Brother-Bewohnerin Emmy Russ (24) soll schon in einigen Wochen in den Flieger nach Australien steigen.

Doch damit noch nicht genug! Auch aus dem Rosenkosmos sollen sich wohl zwei Realitysternchen dazugesellen. Angeblich sind sowohl die ehemalige Bachelor-Kandidatin Franziska Temme (28) als auch der einstige Bachelorette-Boy Rafi Rachek (33) mit von der Partie. Bislang bestätigte RTL diese Gerüchte aber nicht.

Anzeige

Getty Images Twenty4Tim bei den Bunte New Faces Awards 2022

Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ im Juni 2023

Anzeige

Instagram / rafirachek Rafi Rachek, TV-Persönlichkeit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de