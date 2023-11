Meinung geändert? Donna Kelce ist geflasht von Taylor Swift!

Sie nimmt wohl alles zurück! Seit Mitte Oktober sind Taylor Swift (33) und Travis Kelce (34) offiziell ein Paar. Bevor die Sängerin und der NFL-Star ihre Beziehung öffentlich gemacht hatten, wurde die Blondine immer wieder zusammen mit seiner Mutter gesichtet – und zwar beim Anfeuern im Stadion. Anfang Oktober schien Donna allerdings noch nicht sonderlich begeistert von der Freundin ihres Sohnes zu sein. Nun sieht Donna das aber ganz anders!

Im Interview mit WSJ. Magazine plaudert die 71-Jährige erneut über die Beziehung ihres Sohnes. "Ich kann Ihnen eines sagen. Er ist so glücklich, wie ich ihn schon lange nicht mehr gesehen habe", schwärmt sie und fügt hinzu: "Gott segne ihn, er hat nach den Sternen gegriffen!" Bei solch lobenden Worten wird schnell klar: Spätestens jetzt ist Donna total begeistert von der "Blank Space"-Interpretin!

Erst vor wenigen Wochen wurde die Mutter des Profisportlers in der "Today Show" nach ihrem Nachmittag mit Taylor im Football-Stadion gefragt. Doch so richtig ins Schwärmen kam Donna dabei nicht. "Es war ok", meinte sie nur schlicht und erklärte: "Ich spreche nicht gerne darüber. Es war einfach eine dieser Sachen, bei denen mich jeder gesehen hat.

Getty Images Travis Kelce mit seiner Mutter Donna im Juli 2023

Getty Images Donna Kelce, Mutter von NFL-Spieler Travis Kelce

MEGA Travis Kelce und Taylor Swift

