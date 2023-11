Mit Tiara und Co.: Prinzessin Kate legt Wow-Auftritt hin!

Sie funkelt und glitzert! Seit über zwölf Jahren ist Prinzessin Kate (41) ein festes Mitglied der britischen Königsfamilie. Seither nimmt die Frau von Prinz William (41) ihre royale Pflichten besonders ernst. Vor allem ihre Garderobe wählt die zweifache Mutter stets mit Bedacht. Dabei stellt sie regelmäßig ihren guten Modegeschmack unter Beweis. So wie jetzt auch wieder: Hier flasht Kate im majestätischen Look!

Am Dienstag stand ein besonderer Termin auf der königlichen Agenda: das Staatsbankett im Buckingham Palace zu Ehren des südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol. Zu diesem Anlass schmiss sich vor allem die Prinzessin von Wales ordentlich in Schale – und zog mit ihrem Outfit alle Blicke im Palast auf sich. Denn: Neben einem traumhaften Kleid in Weiß und einer edlen Königsschärpe trug Kate eine silberglänzende Tiara. Laut OK! Magazine gehörte das Diadem einst der Königinmutter Elizabeth Bowes-Lyo.

Erst am Vortag holte die 41-Jährige einen besonders auffälligen Look aus ihrem Kleiderschrank. Für den Empfang des südkoreanischen Präsidenten und dessen Frau trug Kate ein Ensemble aus einem langen Mantel in knalligem Rot mit einem großen Schleifen-Detail. Dazu kombinierte sie einen Hut und Stilettos in derselben Farbe.

Getty Images Prinzessin Kate und Choo Kyung-ho

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im November 2023

Getty Images Prinzessin Kate, Kin Keon Hee, Yoon Suk Yeol und Prinz William im November 2023 in London

