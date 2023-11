Ohne ihren Frank: Nathalie Volk will in Australien studieren

Nathalie Volk (26) und Frank Otto (66) stellen ihre Beziehung auf die Probe. Seit sieben Jahren führen das Model und der Unternehmer eine On-off-Beziehung, zuletzt war sogar von Nachwuchs die Rede. Aktuell trennen die Liebenden jedoch rund 16.000 Kilometer! Denn der Ex-GNTM-Teilnehmerin schwebt ein Karrierewechsel vor. Für ihren Traum wagt sie jetzt einen großen Schritt – Nathalie ist ganz allein nach Australien ausgewandert!

Beide scheinen sich auf ihre Karrieren zu konzentrieren: Während er Energie-Deals in Nigeria abschließt, studiert sie nun Medizin! Ist die Distanz für das ungleiche Paar eine große Herausforderung? "Es ist gut. Keine Krise", betont der Unternehmer gegenüber Bild. Außerdem seien sie die Distanz gewöhnt, denn Nathalie zog es bereits 2018 für ein Studium in die USA. Um sich weiterhin nah zu sein, telefoniere Frank viel mit seiner Geliebten.

Was kaum jemand weiß: Der Beauty wurde das wissenschaftliche Arbeiten wohl bereits in die Wiege gelegt! Ihr Großvater schickte in Russland den Hund Laika auf große Raumfahrtmission, auch ihre Mutter sei studierte Mathematikerin und Physikerin, erzählt Frank. Das Medizinstudium könnte also genau das Richtige für Nathalie sein.

Anzeige

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, Influencerin

Anzeige

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk und Frank Otto im Juni 2017

Anzeige

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk im Oktober 2016 in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de