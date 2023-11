So kommt Helene Fischer und Shirin Davids "Atemlos"-Cover an

Was halten die Fans von diesem Musikduo? Helene Fischer (39) zählt schon seit Jahren zu den erfolgreichsten Schlagersängerinnen Deutschlands – Shirin David (28) zu den besten Rapperinnen. Diese beiden Powerfrauen schließen sich nun zusammen und bringen eine neue Version von Helenes Hit "Atemlos durch die Nacht" raus. Schon am Donnerstag erscheint das Lied, einige Ausschnitte gibt es aber jetzt schon zu hören. Und die kommen ziemlich gut an!

Unter der Instagram-Ankündigung der zwei Sängerinnen kommentieren zahlreiche Fans. Die meisten feiern die Neuauflage des Songs total. "Zwei Queens schreiben deutsche Musikgeschichte" und "Okay, Platz eins der Charts sicher!", lauten zwei Kommentare. Ein weiterer User schwärmt: "Einfach zwei Macherinnen, die damit komplett die Szene auf den Kopf stellen. Der Inbegriff von Bossladys." Doch viele sind auch anderer Meinung. "Wie tief kann man sinken" oder "Das hat nichts mehr mit meiner Helene zu tun", heißt es beispielsweise unter dem Posting.

Shirin und Helene sind jedenfalls begeistert von ihrer Zusammenarbeit. "Dass ich ein Teil davon sein darf. Das ist so krass... das ist ein riesiger Traum. Jede Künstlerin in Deutschland träumt davon, mit dir zu arbeiten", meint die 28-Jährige zu ihrer Songpartnerin in dem Instagram-Clip. Diese antwortet: "Der Song kriegt eine neue Bedeutung durch die Worte. Ich feiere das total. [...] Ich fand, sie ist die einzige, die bei mir auf der Pole-Position steht."

Helene Fischer, Sängerin

Shirin David, "The Voice of Germany"-Jurorin 2023

Helene Fischer, Schlagersängerin

