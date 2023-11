Timothée Chalamet strahlt auf Premiere im bunten Leder-Look

Timothée Chalamet (27) ist eine echte Fashion-Ikone. Der Schauspieler brilliert nicht nur regelmäßig auf der Leinwand, sondern beweist auch auf dem roten Teppich, dass er ein echter Hingucker ist. Dabei schreckt er auch nicht vor ausgefalleneren Outfits zurück. Egal, ob bunte Farben oder viel Haut, dem US-Amerikaner scheint alles zu stehen. Auf der Premiere seines neuen Films in Japan glänzt Timothée nun in einem gewagten Lederoutfit.

In dem Weihnachtsfilm "Wonka" spielt Timothée die Titelfigur Willy Wonka. Passend zu dem quietschbunten Märchen sucht er sich zur Premiere in Tokio einen farbenfrohen Look aus: Auf dem roten Teppich zeigt er sich in einem fliederfarbenen Lederhemd mit der dazu passenden Lederhose. Bei Instagram präsentiert er sein Outfit und die Fans sind begeistert. Unter den Bildern wird er mit Komplimenten überschüttet. "Du hast das Lila erfunden", schreibt ein User begeistert und ein anderer meint: "Definitiv der schönste Mann der Welt!"

Dass Timothée auch richtig sexy sein kann, bewies er im Sommer. Auf seinem Account teilte er mehrere Bilder von sich, auf denen er mit heißem Blick und freiem Oberkörper im Wasser in die Kamera schaute. Auch damit erntete er Begeisterung von seinen Fans. Nicht nur einer kommentierte: "Kannst du bitte aufhören, so schön zu sein?"

ActionPress/LMK Timothée Chalamet als Willy Wonka in "Wonka", 2023

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

Instagram / tchalamet Timothée Chalamet posiert im Meer

