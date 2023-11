"Trennungen tun weh": Mimi Fiedler teilt ehrliche Worte!

Vor wenigen Tagen überraschte Mimi Fiedler (48) ihre Community mit einer ziemlich traurigen Neuigkeit: Nach ersten Spekulationen gaben die Schauspielerin und ihr Gatte Otto Steiner (60) bekannt, dass sie sich nach vier Jahren Ehe scheiden lassen. Dass den beiden dieser Schritt nicht gerade leicht fiel, macht die Tatort-Darstellerin nun deutlich: Mimi gibt im Netz einen Einblick in ihr aktuelles Seelenleben!

Via Instagram bedankt sich die Schauspielerin in erster Linie bei ihren Followern, lässt aber auch durchblicken, wie es ihr aktuell geht. "Ganz gleich, wer nun den finalen Schritt gegangen ist, Trennungen tun auf beiden Seiten weh", schreibt die 48-Jährige unter ihrem Beitrag. Vor allem, dass ihre Community so sensibel mit diesem Thema umgeht, macht sie sehr happy. "Deswegen ein ganz besonderer Dank dafür, dass ihr das in euren Kommentaren und Worten nicht vergessen und sie liebevoll und mitfühlend an uns beide gerichtet habt", kommentiert sie weiter.

Ihre Supporter reagierten nämlich besonders schockiert auf die Trennungs-News. "Ich bin total sprachlos. Das tut mir unfassbar leid für sie" oder "Schade, ich hätte ihr von Herzen mal aufrichtige Liebe gegönnt", lauteten nur zwei der etlichen traurigen Kommentare.

Krick, Jens/ Action Press Mimi Fiedler, Schauspielerin

Instagram / ___missmimi___ Mimi Fiedler und Otto Steiner

Getty Images Mimi Fiedler 2016 in Hamburg

