Versöhnung? Britney Spears teilt altes Foto mit Mama Lynne

Ob sich die Gemüter beruhigt haben? Britney Spears (41) liegt im Clinch mit ihrer Familie. In ihrem Buch "The Woman In Me" rechnet die Sängerin mit ihrer Schwester Jamie Lynn Spears (32) und ihrem Vater Jamie (71) ab. Doch auch die Mutter der Popdiva kam in der Biografie alles andere als gut weg – Lynne Spears soll unter anderem die Sachen ihrer Tochter einfach weggeworfen haben. Jetzt scheint es, als würden sich Britney und ihre Mama versöhnt haben!

Auf Instagram teilte die 41-Jährige einen Schnappschuss, der sie mit Lynne zeigt. Das Bild, das Hollywood Life vorliegt, scheint einige Jährchen alt zu sein. Ob Brit an alte, bessere Zeiten mit ihrer Mutter anknüpfen will? Das Foto versah sie mit folgenden Worten: "Die Liebe einer Tochter ist ewig." Doch inzwischen hat sie den Beitrag gelöscht.

Es ist nicht das erste Mal, dass Britney ihre Instagram-Beiträge löscht. Zu einem Oben-ohne-Foto hatte sie geschrieben: "Jamie Lynn, du musst mehr Selbstwertgefühl aufbauen, um meine Schwester zu sein. [...] Schau einfach nach oben, Süße. Erinnere dich daran, es geht nicht darum, was du siehst, sondern was du selbst in der Hand hast." Kurz darauf war der Post von der Plattform verschwunden.

