Cringe? "Are You The One?"-Martin prahlt mit Bettgeschichten

Das war wohl ein Griff ins Klo! Die fünfte Staffel Are You The One? wird aktuell ausgestrahlt. In dem Reality-Format dürfen 20 Singles in einer Villa in Thailand flirten, was das Zeug hält, und so versuchen, ihr sogenanntes Perfect Match zu finden. Einer der neuen Kandidaten fällt jedoch direkt zu Beginn unangenehm auf – Martin gibt tiefe Einblicke in sein Sexleben!

"Wenn ich im Klub bin, dann kommen auch viele Frauen auf mich zu", erzählt der 25-Jährige und fügt stolz hinzu: "Ich muss nicht mal was machen, das ist ziemlich cool." Obwohl er solo sei, habe der Augsburger nach eigenen Angaben mehrfach die Woche Sex. "Ich habe immer ein paar Freundschaft-Plus-Frauen, die ich anrufen kann, sobald ich Bock habe", prahlt Martin. So habe er bereits mit rund 300 Frauen das Bett geteilt.

Die Frauen würden sich von seinem Selbstbewusstsein angezogen fühlen, behauptet er: "Ich bin groß, ich seh' gut aus, ich bin intelligent." Bei den Zuschauern konnte Martin allerdings keine Sympathiepunkte sammeln. "Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll, da kriegt man richtige Gänsehaut bei der verfehlten Selbsteinschätzung", urteilt ein User auf Instagram. Ein anderer schreibt kurz und knackig: "Peinlich der Typ."

RTL / Frank Beer Die Jungs der fünften "Are You The One?"-Staffel

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidat Martin

RTL / Frank Beer Moderatorin Sophia Thomalla und die Teilnehmer der fünften Staffel von 'Are You The One?"

