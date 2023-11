"Erleichtert": Marco Strecker outet sich live bei Promi BB!

Marco Strecker (21) ist offen und ehrlich. Bereits seit einigen Jahren bespaßt der gebürtige Allgäuer seine Community mit lustigen Videos im Netz. Am Montag ging es für ihn erstmals ins Reality-TV: Er konnte sich per Zuschauervoting eine Wildcard für Promi Big Brother erspielen. Mit seinen berühmten Mitbewohnern scheint der Komiker sich auch gut zu verstehen. So kommt es auch zu einem sehr persönlicheren Gespräch: Vor seinen Kollegen und live im TV outet sich Marco als homosexuell!

Matthias Mangiapane (40) und Manuela Wisbeck (40) quatschen im Promi-BB-Livestream offen mit dem 21-Jährigen über ihre Coming-out-Geschichten. "Ich habe mich auch spät geoutet. [...] Meine Mutter wusste es. Ich habe mich aber nie hingestellt und gesagt, ich bin lesbisch", meint die Schauspielerin. Daraufhin öffnet sich auch Marco: "Ich habe noch nie so öffentlich darüber gesprochen. Aber jetzt hier in dem Format, jetzt wo wir hier so reden, jetzt weiß es die Öffentlichkeit." Im Sprechzimmer führt er weiter aus: "Ich bin jetzt wirklich erleichtert. Mit dem Outing, gerade durch Matthias und Manuela, war ich sehr überrascht, dass es mir bei denen so leicht fiel. Klar, Mama und die engsten Freunde wissen es, aber jetzt wissen es alle."

Kurz zuvor sprach der Netz-Star über den Hate, den er für seine Comedy-Videos zu Beginn bekam. Er sei in der Schule gemobbt und sogar bedroht worden. "Wir waren auf dem Pausenhof, da kamen vier oder fünf Jugendliche mit einem Taschenmesser, die dann gesagt haben: 'Du kommst jetzt mit.' Da habe ich so Panik bekommen", schilderte Marco.

Anzeige

Sat.1 Manuela Wisbeck und Marco Strecker bei "Promi Big Brother"

Anzeige

Sat.1 Der "Promi Big Brother"-Cast 2023

Anzeige

Sat.1 Marco Strecker, "Promi Big Brother"-Bewohner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de