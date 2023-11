Fans sind von Drakes neuem "Erbärmlich"-Tattoo verwirrt

Da ziehen sich die Augenbrauen hoch! Der Rapper Drake (37) macht keinen Hehl daraus, sich gerne unter die Nadel zu legen: Von einem gemeinsamen Hai-Tattoo mit Rihanna (35) über einige Zeichnungen von seinem Sohn Adonis bis hin zu einer Hommage an die Beatles war schon alles dabei. Nun war es an der Zeit für eine neue Verewigung: Bei Fans wirft Drakes neues Tattoo allerdings einige Fragen auf...

Auf einem aufgetauchten Foto im Netz stellt der 37-Jährige seine neuste Tintenkunst zur Schau. Von nun an ziert offenbar ein filigraner Schriftzug seinen rechten Augenbrauenbogen. Das eingravierte Wort bedeutet auf Arabisch so viel wie "arm" oder "erbärmlich". Kein Wunder, dass das Tattoo bei Drakes Fans auf Verwunderung stößt. "Der Kerl lebt in einer 150-Millionen-Dollar-Villa", schreibt einer auf X. Ein weiterer User schließt sich an und fragt sich: "Wenn Drake arm ist, was ist dann das Wort für den Rest von uns?"

Wie stolz Drake auf die künstlerische Ader seines Sohnes ist, macht er nicht nur in Form seiner Tätowierungen deutlich. Erst vor wenigen Wochen postete er ein süßes Video auf Instagram, das zeigt: Adonis durfte das Cover zur aktuellen "8AM In Charlotte"-Single seines Papas designen.

Anzeige

Instagram / champagnepapi Drake im Juli 2022

Anzeige

Instagram / champagnepapi Drake, Rapper

Anzeige

Instagram / champagnepapi Drake mit seinem Sohn Adonis im August 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de