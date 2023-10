Echt krass: Drakes Sohn Adonis (5) gibt Debüt als Designer!

Das Talent liegt bei dieser Familie definitiv im Blut! Zusammen mit seiner Ex Sophie Brussaux (34) hat Drake (36) einen fünfjährigen Sohn. Trotz der Trennung kümmern sich die beiden weiterhin gemeinsam um ihren Sprössling. Der Rapper und der kleine Adonis teilen neben ihrer gemeinsamen Leidenschaft für Basketball auch die zur Musik – und das wird nun abermals deutlich: Adonis durfte nämlich Drakes Cover designen!

Der 36-Jährige ließ seinen Sohnemann das Cover zur aktuellen Single "8AM In Charlotte" gestalten. Ein aktuelles Instagram-Video beginnt damit, dass Drake den Fünfjährigen befragt: "Adonis, erzähl mir von deinem wunderschönen Kunstwerk, das du mir verkauft hast." Adonis hält stolz seine Kreation in den Händen und antwortet: "Also ist es die gleiche Geschichte. Die Ziege ist also vor den anderen Monstern geflohen. Und vor den anderen Tieren. Und vor einer Blume, die den Weg versperrte."

Wie viel Talent in dem kleinen Mann steckt, hatte er auch an Drakes 36. Geburtstag unter Beweis gestellt. In einem Clip im Netz dichtete Adonis einen speziellen Geburtstagsgruß für ihn: "Alles Gute zum Geburtstag, Papa. Aber in meinem Herzen werde ich einfach nur groß." Seine Mama musste daraufhin erst einmal lachen, bevor sie dem Musiker dann auch gratulierte.

Anzeige

Getty Images Drake mit seinem Sohn Adonis im April 2022

Anzeige

Instagram / champagnepapi Adonis Graham mit seiner Oma Sandi

Anzeige

Getty Images Drake mit seinem Sohn Adonis im Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de