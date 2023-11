Heather Rae Young verrät: Ist ihr Sohn ein entspanntes Kind?

Heather Rae Young (36) genießt die Mutterschaft! Im Januar wurde die ehemalige Selling Sunset-Darstellerin erstmals Mama. Zusammen mit ihrem Mann Tarek El Moussa (42) begrüßte sie einen Sohn namens Tristan auf der Welt. Auf ihm liegt seither der volle Fokus der TV-Bekanntheit. Im Netz gibt sie ihren Fans regelmäßig süße Einblicke in ihr Leben mit Kind und Kegel. Im Mama-Talk plaudert Heather nun munter über ihr Baby.

Im Interview mit People verrät Heather nun, dass sie in ihrer Mamarolle total aufgeht – vor allem dank ihres Sprösslings. "Ich habe Glück, dass mein Sohn so ein tolles Baby ist und ich ihn in einer wirklich guten Routine habe", gibt die 42-Jährige preis. Auch als Mutter nehme sie sich auch noch Zeit für andere Sachen und sei diesbezüglich total motiviert. Sie sei sehr dankbar für alles, besonders, weil ihr Sohn "einfach ein sehr glückliches, entspanntes Baby ist."

Heathers volle Aufmerksamkeit liegt momentan auf ihrem Sohnemann. Im Interview mit Us Weekly erklärte die Beauty, dass ihre Ehe zwar nicht darunter leide, sie sich aber dennoch verändert habe. "Es kann eine Herausforderung für die Beziehung sein, weil man so sehr auf das Baby fokussiert ist", räumte sie ein. Doch sie und Tarek würden sich viel austauschen und die Dinge offen und ehrlich ansprechen.

Anzeige

Instagram / theheatherraeelmoussa Heather Rae Young mit ihrem Sohn Tristan im September 2023

Anzeige

Instagram / theheatherraeelmoussa Heather Rae El Moussa mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / theheatherraeelmoussa Tarek El Moussa und Heather Rae Young im September 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de