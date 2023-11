Indizien passen: Ist er der "The Masked Singer"-Lulatsch?

Wurde dieser Star enttarnt? Seit Samstag singen bei The Masked Singer wieder maskierte Promis auf der großen Showbühne und versuchen, dabei nicht erkannt zu werden. In der vergangenen Folge hat sich bereits der erste Promi enttarnt: Unter dem Okapi steckte die Sängerin Katja Ebstein! Zahlreiche Fans versuchen nun, anhand der Indizien auch den übrigen Kandidaten auf die Schliche zu kommen. Unter anderem sorgte der bunte Lulatsch für verschiedene Tipps im Netz. Auf einen der Verdächtigen passen sogar so einige Indizien!

Der Sänger und Entertainer Tom Gaebel wird ziemlich hoch gehandelt, wenn es um die wahre Identität des Lulatsches geht. Einige in der Sendung gezeigten Indizien könnten sogar darauf hindeuten, dass der gebürtige Gelsenkirchener unter der Maske singt, wie Promiflash herausgefunden hat. Unter anderem war ein Bild mit einem Apfel darauf zu sehen. Ist das etwa eine Anspielung auf Toms Single "New York, New York"? Immerhin wird die US-amerikanische Metropole auch gerne mal als Big Apple bezeichnet. Ein weiterer Hinweis könnten die fünf Steine sein – der 48-Jährige beherrscht fünf Instrumente. Der leere Stuhlkreis könnte auf sein Orchester hindeuten.

Der Musiker liegt in der Joyn-App aktuell allerdings bloß auf dem vierten Platz. Der Großteil der Zuschauer [Stand 23. November, 10:08 Uhr] tippt, dass sich TV-Legende Joko Winterscheidt (44) unter dem Lulatsch befindet! Dicht dahinter reiht sich der Handballspieler Pascal Hens (43) ein. Andere Fans sind sich dagegen sicher, dass sie beim Sprechen deutlich einen Akzent heraushören konnten...

