Pleite-Prozess: Geldstrafe gegen Michael Wendler verhängt

Michael Wendler (51) wird zur Kasse gebeten. In den vergangenen Jahren stand der einst gefeierte Schlagerstar immer wieder vor Gericht: So stritt er beispielsweise mit der GEMA um die Rechte an seinen Songs oder mit Beauty-Doc Dr. Murat Dağdelen um ein angebliches Attest zur Befreiung von der Maskenpflicht. Weil der Sänger mehrere Male nicht zur Gerichtsverhandlung im Prozess wegen "Beihilfe zum Vereiteln einer Zwangsvollstreckung" erschienen war, wurde kurzzeitig sogar ein Haftbefehl erlassen. In diesem Prozess steht nun ein Urteil fest.

