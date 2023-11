Süßer Schnappschuss: Emma Roberts schwärmt von Sohn Rhodes

Den schönen Moment musste sie wohl einfach teilen! Emma Roberts ist im Jahr 2021 zum ersten Mal Mutter geworden. Die Schauspielerin und ihr damaliger Freund Garrett Hedlund (39) brachten ihren Sohnemann Rhodes kurz nach Weihnachten still und heimlich auf die Welt. Seit seiner Geburt hält die 32-Jährige den Kleinen weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Nun teilt Emma (32) doch mal einen Schnappschuss von sich und Rhodes im Netz!

An Thanksgiving wird in deb USA Dankbarkeit und Liebe mit besonderen Gesten gefeiert – so tut es auch die "Wir sind die Millers"-Darstellerin: Auf ihrem Instagram-Profil postet Emma ein Foto von sich und ihrem Kleinen. Während die Mama den Blondschopf im Arm hält und lustige Grimassen schneidet, beobachtet er sie ganz fasziniert. Dazu kommentiert sie "Dankbar" und ein rotes Herz-Emoji.

Doch nicht immer schenkt der Spross ihr so viel Aufmerksamkeit – so etwa, wenn er einen Film schaut. Im Sommer veröffentlichte die gebürtige New Yorkerin ein Video auf Social Media, in dem ein Kinderfuß in ihrem Gesicht hängt. Vor lauter Spannung hat er wohl kaum mitbekommen, dass sie auch noch im Raum ist und er ihr Gesicht mit seinem Fuß berührt.

Instagram / emmaroberts Emma Roberts mit ihrem Sohn Rhodes

