Bradley Cooper verbringt Thanksgiving mit den Bernsteins

Bradley Cooper (48) hatte im Jahr 2009 mit seiner Rolle des Phil Wenneck in der Komödie "Hangover" seinen großen Durchbruch gefeiert. Doch die Schauspielerei war dem Hollywoodstar wohl nicht genug: Neun Jahre später gab er mit "A Star is Born" sein erfolgreiches Regiedebüt. Mit dem Film "Maestro", der das Leben des berühmten Komponisten Leonard Bernstein (✝72) zeigt, wagt er sich zurzeit erneut in den Regiestuhl. Nun verrät Bradley, dass er Thanksgiving mit Leonards Familie feiern wird!

Als der Filmstar in "The Late Show with Stephen Colbert" nach seinen Plänen für den Feiertag gefragt wird, überrascht er mit seiner Antwort wohl viele seiner Fans. "Wir werden nach Jersey fahren und dann nach Fairfield, Connecticut, um ihn mit den Bernsteins zu verbringen", erklärt er. Das Fest werde der "American Sniper"-Darsteller mit den Kindern des berühmten Komponisten feiern. Dabei ist Bradley das Haus, in dem die Zusammenkunft stattfinden soll, nicht unbekannt: Einige Szenen des Films wurden dort gedreht.

Für die Verfilmung musste der Ex-Mann von Irina Shayk (37) allerdings schon einiges an Kritik einstecken: Aufgrund einer Nasenprothese, die er trug, um den jungen Leonard darzustellen, wurde ihm Antisemitismus vorgeworfen. Für die Kinder des Musikers ist das jedoch vollkommen unverständlich, wie sie gegenüber Page Six klarstellen: "Es bricht uns das Herz, wenn wir sehen, dass seine Bemühungen falsch dargestellt oder missverstanden werden."

