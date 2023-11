Fans überzeugt: Dieses "Bauer sucht Frau"-Paar schmeißt hin

Wer wird dem Abenteuer Bauer sucht Frau schon bald ein Ende setzen? Im Abspann der vergangenen Folge verriet die Moderatorin Inka Bause (55), dass ein Paar das Kennenlernen in dem beliebten Kuppelformat abbricht, obwohl die Hofwochen gerade erst begonnen haben. Wer das ist, ließ sie offen – nur Siegfried ist es wohl nicht. Die Fans haben aber schon eine Vermutung, wer gemeint sein könnte.

In einer Promiflash-Umfrage [Stand: 24. November, 10:50 Uhr] gaben 66,4 Prozent der Teilnehmer an, zu denken, dass Carolin und Lukas hinwerfen. 23,4 Prozent vermuten ein Flirt-Aus bei Christoph und Lisa. Stephan und Laura landen mit 4,3 Prozent und damit einem weiten Abstand auf Platz drei – an ihnen zweifeln die Fans also eher weniger.

Bei André und Julia sowie Hans und Elke sehen die Teilnehmer wohl alles andere als Krisenpotenzial. André nennt seine Hofdame nach wenigen Tagen bereits liebevoll "Praline", aber auch Hans flirtet, was das Zeug hält. Bei ihm und seiner Auserwählten gab es sogar schon den einen oder anderen körperlichen Annäherungsversuch.

Alle Episoden von "Bauer sucht Frau" auf RTL+.

Anzeige

RTL Christoph und Lisa bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige

RTL Stephan und Laura bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius André und Julia, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten 2023

Anzeige



