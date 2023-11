Jamie Lynn Spears wollte sich von Eltern rechtlich loslösen

Wollte Jamie Lynn Spears (32) etwa rechtliche Schritte einleiten? Im Alter von bloß 16 Jahren wurde die Zoey 101-Darstellerin schwanger. Davon waren Lynne Spears und Jamie Spears (71) wohl nicht begeistert und rieten ihr davon ab, das Kind zu bekommen. Die Schwester von Britney Spears (41) hatte davon aber nichts wissen wollen und brachte Töchterchen Maddie Briann Aldridge (15) zur Welt. Danach wollte sich Jamie rechtlich von ihren Eltern lossagen!

Bei "I'm A Celebrity... Get Me Out of Here!", der britischen Version des Dschungelcamps, plaudert die 32-Jährige munter aus dem Nähkästchen. "Ich sagte meinen Eltern, dass ich mich von ihnen emanzipieren möchte, damit ich eigene Entscheidungen treffen kann", erinnert sich Jamie. Dabei habe sie stets behauptet, zum Arzt zu gehen, habe sich stattdessen aber mit ihrem Anwalt getroffen. Die rechtliche Trennung von ihren Eltern habe sie aber letztendlich nicht durchziehen müssen, denn ihre Mutter sei ihr entgegengekommen. "Sie wollte nicht, dass ich das tue, weil sie wusste, dass ich dann wahrscheinlich [Maddies] Vater heiraten und mein Vermögen verlieren würde", erklärt der Serienstar. Es sei das erste Mal gewesen, dass Jamie selbst die Kontrolle über ihr Leben gehabt habe.

Aber auch über ihre berühmte Schwester Britney tratscht Jamie so einiges ungehemmt aus. "Wollt ihr etwas wirklich Peinliches hören? Es geht um meine Schwester", begann sie vor laufender Kamera zu erzählen. Dabei ging es um die erste Grammy-Nominierung der "Toxic"-Interpretin, bei der sie gegen Christina Aguilera (42) verloren hatte. Das habe Britney das Herz gebrochen. "Sie sagte wirklich, dass sie nie wieder zu den Grammys gehen will", plauderte die "Süße Magnolien"-Darstellerin aus.

Instagram / jamielynnspears Jamie Lynn Spears mit ihren Töchtern Ivey und Maddie

Getty Images Lynne Spears und Jamie Lynn Spears, 2006

Getty Images Jamie Lynn Spears bei den CMA Awards, 2016

