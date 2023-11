Kreislauf-Kollaps: Notarzteinsatz im Promi-BB-Container!

Bei Promi Big Brother kommt es zu einem ernsten Zwischenfall! In der aktuellen Staffel steht vor allem der Rosenkrieg zwischen Iris (56) und Peter Klein (56) im Vordergrund. Die Mama von Daniela Katzenberger (37) gestand im Wortgefecht mit ihrem Noch-Ehemann beispielsweise nach der Trennung eine Überdosis Schlaftabletten genommen zu haben. Doch auch anderweitig gibt es Drama. Denn einer der Stars ist zusammengebrochen!

Paulina Ljubas (26) ging es am späten gestrigen Abend im Container plötzlich gar nicht gut. Die Ex on the Beach-Teilnehmerin sackt auf der Toilette zusammen. Da es im Bad keine Kameras gibt, bemerkte ihren Zusammenbruch erst niemand. Doch als in dem Livestream auf JoynPlus plötzlich nur noch der Eingangsbereich gezeigt wurde, ist klar, dass es etwas vorgefallen sein muss. Abseits der Kameras kümmerte sich währenddessen der Notarzt um Paulina. "Ich bin wach geworden, musste zum Klo, als ich auf dem Klo war, bekam ich Schweißausbrüche, habe nicht richtig Luft und kein Wort rausbekommen“, schilderte die Beauty. Sie habe tagsüber zu wenig getrunken und sich deswegen nicht gut gefühlt.

Doch noch etwas dürfte Paulina möglicherweise aufs Gemüt geschlagen sein. Denn zwischen ihr und Jürgen Milski (60) knallte es. "Ich dachte, du bist ein gestandener Mann. [...] Du Lachnummer! [...] Du bist genauso, wie ich es mir das die ganzen Tage gedacht habe", wetterte die 26-Jährige gegen den Moderator.

Anzeige

©SAT.1/Willi Weber Paulina Ljubas bei "Promi Big Brother" 2023

Anzeige

SAT.1 Jürgen Milski, Entertainer

Anzeige

SAT.1/Nadine Rupp Paulina Ljubas, Promi-BB-Kandidatin 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de