Neuzugang Colleen verdreht "Bachelor in Paradise"-Boys Köpfe

Die Jungs von Bachelor in Paradise sind hin und weg. In der Datingshow starten ehemalige Kandidaten des Rosenkosmos einen weiteren Versuch, im TV die große Liebe zu finden. Aktuell lernen sich die liebeshungrigen Singles schon fleißig kennen. Doch nun kommt Nachschub ins Paradies: Influencerin Colleen mischt das Haus auf. Und vor allem bei den Jungs hinterlässt sie direkt einen bleibenden Eindruck.

In einer neuen Folge "Bachelor in Paradise" darf Colleen in die Villa einziehen – und die Boys sind direkt geflasht. Vor allem der Barkeeper Oguzhan ist ein Fan und kümmert sich sofort um die Blondine – denn sie war seine Wunschkandidatin: "Das ist halt wirklich genau my type of woman. Sie ist halt wirklich ein Eyecatcher." Auch Adrian (27) schließt sich dem an: "Colleen ist optisch eine sehr tolle Frau." "Auf jeden Fall ein echter Hingucker", meint Steffen ebenfalls. Wie es scheint, haben die Mädels mit Colleen ernst zu nehmende Konkurrenz bekommen.

Und das ist den Girls wohl auch bewusst. "Das ist dann schon immer ekelhaft, wenn man denn mal jemanden gut findet, und dann kommen neue Frauen rein", ärgert sich Leyla schon bei Colleens Ankunft. Am Abend geraten die Mädels dann richtig ins Lästern. "Ich hasse Colleen ja. Was ist das für ein Mensch? Kommt hier rein... Die redet nicht mal mit uns", stellt Pamela klar.

