Tschüss Franzi: "Bachelor in Paradise"-Max krallt sich Adela

So schnell kann man sich umentscheiden! Seit einigen Wochen flimmert die fünfte Staffel von Bachelor in Paradise über die Bildschirme. Zwischen den ersten Kandidaten der Datingshow knisterte es auch bereits. In der zweiten Folge kam Max Wilschrey (27) ins Paradies und bekam von Franziska Temme (28) eine Rose. Die beiden schienen sich auch gut zu verstehen. Doch in der neuen Episode schwenkt Max plötzlich um – und knutscht sogar mit der gerade angekommenen Adela (30)!

Als die Männer in der aktuellen Folge auf die Schweizerin Adela treffen, stellt Max direkt zu Beginn klar: "Ich bin mit einer zusammen, die nicht mein Typ ist." Franzi gebe er zwar eine Chance, aber an sie gebunden sei er nicht. Zunächst hinterlässt er bei der 30-Jährigen durch ein paar ironische Sprüche einen eher schlechten Eindruck – doch das ändert sich schnell. Die Neckerei scheint der Beauty zum Schluss so gut gefallen zu haben, dass sie Max für ein Einzeldate bei sich behält. Nach tiefgründigen Gesprächen geht es bei den beiden auch direkt zur Sache und sie knutschen ungeniert miteinander herum.

Franzi lässt es nicht kalt, dass Max mit Adela auf dem Date war. Als die beiden wieder in die Villa kommen, zieht sie sich deshalb kurz zurück: "Ich wollte ihm nicht zeigen, dass ich verletzt bin und dann bin ich erstmal kurz weggegangen, um einen klaren Kopf zu bekommen." Der 27-Jährige wiederum prahlt bei den anderen: "Wir haben uns geküsst." Michelle findet das daneben: "Du bist eine Red-Flag. [...] Das ist respektlos. Die arme [Franzi]."

"Bachelor in Paradise" ab Freitag, 3. November, wöchentlich auf RTL+ abrufbar.

Anzeige

RTL/ René Lohse Max Wilschrey, Bachelorette-Kandidat

Anzeige

Instagram / adela.smajic Adela Smajic im Juli 2023

Anzeige

Instagram / ziskat Franziska Temme, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de