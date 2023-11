Prinz Harry will den Streit mit seiner Familie "vergessen"

Will er die Vergangenheit hinter sich lassen? Prinz Harry (39) und seine Frau Herzogin Meghan (42) hatten im Jahr 2020 ihren Austritt aus dem britischen Königshaus und damit ihren Rücktritt von allen royalen Pflichten erklärt. Auf einige Enthüllungen über das Königshaus und seine Mitglieder folgte das Zerwürfnis mit der Familie des Herzogs. Doch Harry möchte den Streit nun wohl endgültig beilegen!

Das behauptet zumindest der königliche Autor Omid Scobie in seinem bald erscheinenden Buch "Endgame". In einigen Auszügen, die der französischen Zeitung Paris Match vorliegen, beleuchtet dieser den Streit des Herzogs von Sussex mit seiner Familie. So sei der jüngste Sohn von König Charles III. (75) anscheinend bereit, einen Schritt auf die Royals zuzugehen, um das Familiendrama ein für alle Mal zu beenden. "Ich bin bereit zu vergessen. Eine Entschuldigung oder eine Erklärung bekommen? Wen kümmert das schon?", soll Prinz Williams (41) Bruder in einem Gespräch erklärt haben.

Bereits seit einigen Tagen wird gemunkelt, dass Harry und Meghan sich der königlichen Familie wieder annähern wollen. Seit einem Telefonat anlässlich des 75. Geburtstages von Charles sollen die Wahlamerikaner in regelmäßigem Kontakt mit ihm stehen. So soll die ehemalige Schauspielerin den Monarchen mit süßen Bildern seiner Enkelkinder Archie Harrison (4) und Lilibet Diana (2) versorgen.

Getty Images Prinz William, Prinz Charles und Prinz Harry bei den Invictus Games 2014 in London

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan nach ihrer Verlobung

Getty Images Prinz William, Harry, Herzogin Meghan und Prinz Charles am Commonwealth Day 2019 in London

