"Stressfaktor 1000": Cathy Hummels mit der U-Bahn unterwegs!

So viel Trubel ist Cathy Hummels (35) offenbar nicht gewohnt. Seit der Trennung von Mats Hummels (34) startet die Beauty vor allem als Influencerin durch – im Netz gewährt die Moderatorin ihren Fans nur zu gerne private Einblicke in ihren Alltag. Zuletzt stellte die Unternehmerin immer wieder ihren neuen pinken Flitzer zur Schau. Ab und zu fährt sie mit ihrem Sohn Ludwig (5) aber auch mal mit den Öffis. Von der U-Bahn scheint Cathy allerdings kein Fan zu sein!

"Leute, es war hier gerade das Drama schlechthin. [...] Wir sind jetzt hier seit einer Stunde unterwegs, für einen Weg, der mit der U-Bahn eigentlich nur 20 Minuten dauert", beginnt die 35-Jährige eine aktuelle Story auf Instagram, während sie zusammen mit Ludi in einem Waggon steht. Grund dafür seien die vielen Baustellen in den Münchner U-Bahnhöfen – dieser ganze Wirbel strapaziert Cathys Nerven sehr, wie sie zugibt: "Stressfaktor 1000 – das ist das Einzige, was mich wirklich aus der Ruhe bringt."

Seit einigen Wochen wird Cathy regelmäßig von einem heimlichen Verehrer mit frischen Blumen auf ihrer Windschutzscheibe überrascht. Gegenüber Bild verriet die Bloggerin vor einigen Tagen, dass sie bereits eine Vermutung habe, wer der Rosenkavalier sein könnte. "Sarah, eine meiner engsten Vertrauten und meine Mitgründerin von Bee Graced, ist drauf gekommen. Er hat sie über unseren Instagram-Account kontaktiert und versucht, sich Tipps zu holen, wie er es schaffen könnte, mich kennenzulernen", erklärte die Mutter eines Sohnes verheißungsvoll.

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im November 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de