Trotz Kritik: Heidi Klum feiert ihre "Bergretter"-Folge!

Heidi Klum (50) ist gut drauf! Das Model spielte bereits in Serien wie Sex and the City oder How I Met Your Mother mit. Jetzt hat sie eine Gastrolle in ihrer Lieblingssendung im deutschen TV ergattert: Die Frau von Tom Kaulitz (34) ist bei "Die Bergretter" zu sehen. Die Fans der Sendung konnte sie zwar nicht überzeugen, doch den Spaß lässt sie sich nicht verderben. So feiert Heidi die Premiere ihrer Folge!

Das Model scheint glücklich mit seiner Leistung und postet zur Feier des Tages ein neues Video auf Instagram. Zu sehen ist Heidi, wie sie sichtlich stolz in weißer Unterwäsche vor dem Fernseher hüpft und tanzt, während das Intro der Serie läuft. Auch ihre beiden Hunde Uschi und Jäger sind mit von der Partie. "Heute ist es endlich so weit", kommentiert sie ihren freizügigen Freudentanz.

Im Netz erntet die Model-Mama Häme für ihren Auftritt: Ihre schauspielerische Leistung lasse zu wünschen übrig, urteilen die Fans. Auch ihr fröhliches Video gefällt nicht jedem. "Der älteste Teenager der Welt", urteilt ein User in den sozialen Medien. Ein anderer freut sich hingegen für die GNTM-Jurorin: "Heidi, deine positive Energie!"

Anzeige

ZDF / Barbara Bauriedl Heidi Klum und Sebastian Strobel in "Die Bergretter"

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren Hunden vor dem Fernseher

Anzeige

ZDF / Barbara Bauriedl Heidi Klum bei "Die Bergretter"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de