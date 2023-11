Deshalb wird die zweite "Masked Singer"-Folge verschoben!

Ist das etwa der wahre Grund? Bereits in seiner neunten Staffel flimmert The Masked Singer über die deutschen TV-Bildschirme. Dabei geht es vor allem um eine Frage: Welcher singende Promi verbirgt sich unter der Maske? Doch nun wird der Rätselspaß seinen gewohnten Sendeplatz am Samstagabend hergeben müssen. Stattdessen wird die zweite Folge in dieser Woche an einem Sonntag ausgestrahlt – live versteht sich. Grund dafür soll ausgerechnet die direkte Konkurrenz sein!

Genau wie eigentlich "The Masked Singer" wird auch Wetten, dass..? am Samstagabend live gesendet. Das Besondere: Es wird die allerletzte Ausgabe mit TV-Urgestein Thomas Gottschalk (73) sein. Die Entscheidung, den Sendeplatz zu wechseln, war bereits vor dem Start der neuen Staffel getroffen worden. In einem Statement schreibt ProSieben nun: "Moderator Matthias Opdenhövel (53) kennt den Grund: Die Stars unter den Masken wollen den Abschied von Thomas Gottschalk mit ihm verbringen."

Ob das jedoch wirklich der wahre Grund hinter dem Sendeplatzwechsel ist, bleibt ungewiss. So manch ein Fan der Rateshow glaubt derweil sogar daran, dass einer der hochkarätigen Gäste auf der Couch von "Wetten, dass..?" unter einer der Masken steckt. "Oh, da ist wohl eine Maske bei 'Wetten, dass..?'", kommentiert ein User auf dem offiziellen Instagram-Account von "The Masked Singer".

Getty Images Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker bei "Wetten, dass...?", November 2022

ProSieben / Willi Weber Der Lulatsch bei "The Masked Singer" 2023

Getty Images Thomas Gottschalk im November 2021

