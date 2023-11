Eindeutiges Ergebnis: Dieser Promi-BB-Star soll rausfliegen!

Heute Abend steht bei Promi Big Brother die erste große Entscheidung an! In der vergangenen Woche mussten die Bewohner jeden Abend einen ihrer Mitstreiter für den Exit nominieren: Inzwischen stehen fünf Namen auf der Liste – Paulina Ljubas (26), Iris Klein (56), Matthias Mangiapane (40), Patricia Blanco (52) und Ron Bielecki (25). Aber wen werden die Zuschauer heute Abend rauswählen? Die Promiflash-Leser sind sich jedenfalls schon jetzt einig darüber, wer die Koffer packen soll!

In einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 25. November, 17:30 Uhr] gaben insgesamt 4.465 Teilnehmer an, wer heute Abend den Container verlassen soll. Iris liegt mit großem Abstand auf Platz eins – sage und schreibe 1.535 Leser und damit 34,4 Prozent aller Teilnehmer wollen die Mutter von Daniela Katzenberger (37) nicht länger bei Promi BB sehen. Auch für Patricia könnte es eng werden. Sie bekam 943 Votes – also 21,1 Prozent – und liegt damit auf Platz zwei. Matthias liegt mit 850 Stimmen und 19 Prozent knapp dahinter.

Die zwei anderen Bewohner können sich laut dem Ergebnis wohl etwas entspannen. 631 Leser – also nur 14,1 Prozent aller Teilnehmer – wollen, dass Ron heute Abend auszieht. Paulina bekam sogar noch weniger Stimmen: Lediglich 506 Promi-BB-Fans – also 11,3 Prozent – sehen für sie keine Zukunft in dem TV-Format.

