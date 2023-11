Elvis Presleys ikonische Löwenkrallen-Kette wird versteigert

Sie sucht einen neuen Besitzer! Elvis Presley war im Jahr 1935 in den USA geboren worden. Knapp 20 Jahre später erlangte er durch seine unverwechselbare Stimme internationale Berühmtheit. Doch bereits im Alter von 42 Jahren verstarb der King of Rock and Roll. Bis heute ist seine offizielle Todesursache nicht öffentlich bekannt. Jetzt soll eine Halskette aus Elvis' Schmuckrepertoire verkauft werden!

Das Schmuckstück, das seit Jahren im Elvis-Presley-Museum ausgestellt und unter den Erbstücken des Sängers als "Heiliger Gral" bezeichnet wird, soll nun in einer Online-Auktion versteigert werden. Wie Daily Mail berichtet, gehen Experten davon aus, dass die mit Diamanten und Rubinen besetzte Goldkette in Form einer Löwenkralle mindestens 460.000 Euro einbringen wird. Der "In The Ghetto"-Interpret soll das Schmuckstück bei mehr als 30 Konzerten getragen haben. Doch auch außerhalb von Auftritten zeigte sich der Musiker wohl gerne mit dem Accessoire um den Hals.

Auch Elvis' einzige Tochter Lisa Marie Presley (✝54) starb Anfang dieses Jahres plötzlich. Dass ihre Tochter Riley Keough (34) ihr ganzes Vermögen erben sollte, sorgte für einen Erbstreit mit Lisa Maries Mutter Priscilla Presley (78). Mittlerweile konnten die beiden jedoch vor Gericht einen Vergleich erzielen.

Getty Images Elvis Presley, Musiker

Getty Images Elvis Presley, Sänger

Getty Images Priscilla Presley und Riley Keough

