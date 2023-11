Gisele Bündchen spricht über ihren Herzschmerz wegen Ex Tom!

Ein Neuanfang für Gisele Bündchen (43)! Im vergangenen Oktober gaben das Supermodel und der NFL-Star Tom Brady (46) ihre Trennung bekannt. Das Paar war 13 Jahre lang verheiratet gewesen. Gemeinsam haben die beiden zwei Kinder auf der Welt begrüßen dürfen. Ein Jahr ist seit der Trennung bereits vergangen: Nun spricht Gisele ganz offen über das Leben ohne Tom an ihrer Seite!

Der einstige Victoria's Secret-Engel postete auf Instagram eine Botschaft zum Thema Herzschmerz.Darin betonte sie, dass jeder im Leben Herausforderungen zu bewältigen habe, von denen die anderen nichts wissen. "Wir sehen nicht die stillen Kämpfe, die Ängste, die Hindernisse, den Herzschmerz oder ihre täglichen Höhen und Tiefen", erklärte sie. Während jeder seiner eigenen täglichen Routine nachgehe, würde man vielleicht jemanden übersehen, der ein freundliches Wort oder eine Geste benötigte: "Das ist es, was wir in der heutigen Welt am meisten brauchen", schloss sie ab.

In einem Interview mit CBS Sunday Morning hatte die 43-Jährige im September gestanden, dass sie nun an einem anderen Punkt in ihrem Leben sei: "Vorher war ich mehr am Überleben, jetzt lebe ich. Es ist anders", hatte sie erklärt. Trotz allem hatte sie nur freundliche Worte für ihren Ex gefunden: "Er ist der Vater meiner Kinder. Also wünsche ich ihm nur das Beste!"

Getty Images Tom Brady and Gisele Bündchen im Mai 2018

Instagram / gisele Gisele Bündchen im Juni 2023

Getty Images Gisele Bündchen bei der Met Gala 2023

