Herzogin Meghans Hochzeitsdiadem war eine Leihgabe der Queen

Prinz Harry (39) lüftet ein umstrittenes Geheimnis. Bei ihrer Hochzeit 2018 schmückte Herzogin Meghan (42) ihre Haare mit einem glitzernden Diadem. Woher das stammt, war bisher unbekannt, aber Fans spekulierten wild. Unter anderem wurde vermutet, die Tiara stamme aus dem Besitz von Prinzessin Diana (✝36). Böse Zungen meinten jedoch, Meghan sei der Zugriff auf königlichen Schmuck verweigert worden. Mit diesen Gerüchten räumt nun ihr Mann Harry auf.

In seiner Biografie "Reserve" erinnert Harry sich an die stressigen Hochzeitsvorbereitungen und erklärt, woher Meghans Diadem kommt. Nachdem die US-Amerikanerin von Dianas Schwestern Schmuck zur Verfügung gestellt bekommen hatte, habe die Queen (✝96) das Paar zu sich eingeladen. "Sie bot uns Zugang zu ihrer Tiarasammlung an. Sie lud uns sogar in den Buckingham Palace ein, um sie auszuprobieren", schreibt Harry. In ihrem privaten Ankleidezimmer habe die Königin Meghan dann fünf eigens ausgewählte Schmuckstücke bereitgelegt, aus denen sie sich eines aussuchen durfte – es wurde ihr Hochzeitsdiadem.

Zuvor hatte der Royal-Experte Omid Scobie gegenüber The Sun behauptet, dass Harry seine Großmutter wegen der Tiara sogar angeschrien habe. Angeblich habe eine Mitarbeiterin der verstorbenen Monarchin es versäumt, den Reif rechtzeitig zu Meghan zu schicken. "Er rief seine Großmutter an und sagte: 'Ich weiß nicht, was zum Teufel hier los ist, diese Frau muss das für meine zukünftige Ehefrau in Ordnung bringen.'"

Getty Images Herzogin Meghan an ihrem Hochzeitstag

Getty Images Herzogin Meghan und Queen Elizabeth II.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit

