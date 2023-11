Hier sprachen die Royals im Vorfeld kein Wort miteinander!

Es herrschte wohl eine peinliche Stille! Einen Tag nach dem Tod der Queen (✝96) gingen im vergangenen September besonders seltene Bilder um die Welt. Diese zeigten Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) vereint mit Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42). Die vier kamen vor Schloss Windsor zusammen, um sich die Blumengestecke der Fans für die verstorbene Regentin anzusehen. Die Autofahrt soll für William, Kate, Harry und Meghan jedoch sehr unangenehm gewesen sein...

Im Interview mit Paris Match Magazine für sein neues Buch "Endgame" behauptet Omid Scobie, dass sich die Royals vor ihrem Zusammenkommen vor Windsor Castle überhaupt nicht miteinander austauschten. William und Harry sollen lediglich Small Talk geführt haben. Ihre beiden Frauen ignorierten sich hingegen, wie der Royal-Autor berichtet. Ihre "mangelnde Kommunikation" soll der Hauptgrund für die "schweigsame Autofahrt" gewesen sein.

Aktuell ist es um Harry und Meghan ziemlich ruhig. Doch angeblich könnte sich das bald ändern. Denn die einstige Suits-Darstellerin soll wohl ebenfalls an einem Buch arbeiten. "Sie wird ihre Sicht der Dinge schildern. Was wirklich zwischen ihr und Kate im Vorfeld der Hochzeit passiert ist und ob sie sich wirklich gegenseitig zum Weinen gebracht haben", behauptete Adels-Expertin Angela Levin gegenüber The Sun.

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate, Prinz Harry und Herzogin Meghan bei der Beerdigung der Queen

MEGA Prinz William, Prinzessin Kate, Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Herzogin Kate

