Liebescomeback? Lauren Goodger und Ex zusammen gesichtet

Sind sie etwa wieder zusammen? Lauren Goodger (37) und Charles Drury waren im Oktober 2020 ein Paar geworden. Gemeinsam haben sie zwei Kinder bekommen. Doch die Beziehung verlief wohl nicht harmonisch, immer wieder trennten sich die beiden. Im August 2022 eskalierte ein Streit zwischen dem Ex-Paar dann endgültig: Charles soll den The Only Way Is Essex-Star angegriffen haben und musste deshalb vor Gericht. Nun scheinen sich Lauren und Charles wieder angenähert haben!

Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen die TV-Bekanntheit erstmals seit der Anklage wieder mit ihrem vermeintlichen Ex in der Öffentlichkeit. Gemeinsam mit ihrer Tochter im Schlepptau schien das einstige Liebespaar zusammen einige Einkäufe zu erledigen. Während die Fernsehbekanntheit den voll beladenen Kinderwagen ihres Sprösslings schob, ging Charles mit ihrem Nachwuchs an der Hand vor. Dabei schienen sich Lauren und er angeregt zu unterhalten.

Bereits im Januar befürchtete die Familie des Models, dass es heimlich wieder mit seinem Ex zusammen sein könnte, ohne dass sie es jemandem erzählt haben. "Ihre Freunde sind besorgt, nach allem, was sie durchgemacht hat. Sie wollen nicht, dass sie verletzt wird und sie wollen nur das Beste für sie. Aber es scheint, dass sie mit ihm zusammen sein will, obwohl ihre Freunde und Familie ihr davon abraten", erklärte ein Insider damals gegenüber Mirror.

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und Charles Drury im April 2021

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und Charles Drury mit ihrer Tochter Larose, August 2021

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und Charles Drury im Juni 2021

