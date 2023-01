Familie besorgt: Nimmt Lauren Goodger aggressiven Ex zurück?

Gibt es etwa wieder ein Liebes-Comeback zwischen Lauren Goodger (36) und Charles Drury? Die beiden kamen im Oktober 2020 zusammen, bekamen zwei gemeinsame Kinder – wegen Äffärengerüchten trennten sie sich aber immer wieder. Dann eskalierte der Streit: Charles soll die The Only Way Is Essex-Bekanntheit im August 2022 angegriffen und geschlagen haben, woraufhin er verhaftet wurde. Jetzt könnte Lauren ihn aber wieder zurückgenommen haben...

Das sollen jetzt zumindest ihre Freunde und Familie vermuten und deshalb in großer Sorge sein, wie Insider gegenüber Mirror behaupten. "Wir machen uns Sorgen, dass sie ihn zurückgewonnen hat, es aber geheim hält", erklärte ein Vertrauter. Lauren und Charles würden sogar Pläne schmieden, gemeinsam wegzuziehen: "Ihre Freunde sind besorgt, nach allem, was sie durchgemacht hat. Sie wollen nicht, dass sie verletzt wird und sie wollen nur das Beste für sie. Aber es scheint, dass sie mit ihm zusammen sein will, obwohl ihre Freunde und Familie ihr davon abraten."

Lauren hatte angeblich erklärt, der Polizei nicht mehr bei den Ermittlungen gegen ihren Ex-Freund wegen des vermeintlichen Übergriffs helfen zu wollen. Diese Entscheidung könnte laut der Quelle dazu führen, dass sie Charles endgültig verzeiht – und trotz des Angriffs zurückgenommen hat.

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und Charles Drury mit ihrer Tochter Larose, August 2021

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und Charles Drury im Juni 2021

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und Charles Drury, 2020

