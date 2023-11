Neuer Clip: Serena Williams zeigt sich beim Milchabpumpen

Im Leben eines Promis ist nicht alles nur Glanz und Glamour! Serena Williams (42) ist eine der erfolgreichsten Tennisspielerinnen aller Zeiten und stolze Mutter zweier Töchter. Ihr Nachwuchs hält die Sportlerin auf Trab – besonders seit der Geburt von Adira wurde der Alltag der mehrfachen Grand-Slam-Gewinnerin noch einmal auf den Kopf gestellt. Dass Serena eine ganz stinknormale Mutti ist, beweist sie mit einem witzigen Clip.

Auf ihrem TikTok-Profil teilte die 42-Jährige ein Video, das sie zunächst in einer edlen, schwarzen Robe zeigt. In der nächsten Sequenz bietet sich ein komplett anderes Bild: Serena sitzt zu Hause, während sie seufzend die Milch für ihr Baby abpumpt. "Wie mein Leben wirklich ist... Es ist nicht so glamourös, wie ihr denkt...", schrieb sie darunter und beweist damit: Auch ein Superstar wie Serena geht seinen Pflichten als Mama nach.

Das Kleid, in dem sie zu sehen war, hatte Serena im November auf dem Red Carpet getragen. Die einstige Weltranglistenerste besuchte die CFDA Fashion Awards in New York, wo die besten Talente der Modeindustrie ausgezeichnet wurden. Für die Veranstaltung wählte Serena dieses elegante Kleid, das für einen dramatischen Auftritt sorgte.

Instagram / serenawilliams Serena Williams mit ihren Töchtern Adira und Olympia

TikTok / serena Serena Williams im November 2023

Getty Images Serena Williams bei den CFDA Fashion Awards im November 2023

