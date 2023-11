Robert Irwin ist mit Rorie Buckey "sehr, sehr glücklich"

Robert Irwin (19) ist ganz vernarrt in seine Freundin. Vor wenigen Monaten wurde bekannt, dass der Sohn des verstorbenen Tierfilmers Steve Irwin (✝44) Rorie Buckey (19), die Nichte des ebenfalls verstorbenen Schauspielers Heath Ledger (✝28), datet. Im Juli zeigte sich das Paar zum ersten Mal zusammen auf dem roten Teppich. Vor wenigen Tagen war sogar schon von Verlobungsplänen die Rede. Nun meldet sich Robert persönlich zu seinem Liebesglück.

In dem Podcast "Fitzy and Wippa with Kate Ritchie" erzählte der 19-Jährige: "Ich habe das Gefühl, dass das Leben gerade fantastisch ist. Ich bin sehr, sehr glücklich." Daraufhin wollte der Moderator Wippa wissen, wie ernst es zwischen den beiden auf einer Skala von eins bis zehn sei. Doch Robert entgegnete: "Liebe ist kein Zahlenspiel. Man fühlt sie einfach."

Ein Insider hatte vor gut einer Woche gegenüber New Idea Magazine ausgeplaudert, dass der Zoomitarbeiter seiner Liebsten in Afrika einen Antrag machen könnte. Die 19-Jährige soll ihn dort bei den Dreharbeiten zu "I'm A Celebrity" besuchen: "Robert ist verrückt nach ihr und plant etwas Unvergessliches, wenn er ihr offiziell einen Antrag macht. Sie wissen beide, dass es Teil ihrer Pläne ist, also hat er sich etwas Besonderes ausgedacht, um sie zu überraschen."

Getty Images Rorie Buckey und Robert Irwin im Juli 2023 in Sydney

Instagram / roriebuckey Rorie Buckey und Robert Irwin im September 2023

Getty Images Robert Irwin und Rorie Buckey im November 2023 in Singapur

