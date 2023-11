Schauspieler Jamie Foxx wegen sexueller Nötigung angeklagt!

Jamie Foxx (55) wird Schlimmes vorgeworfen! Eine Frau beschuldigt den Schauspieler nun wegen sexueller Belästigung. In ihrer Klage wirft sie dem Oscar-Preisträger vor, ihr 2015 bei einem Restaurantbesuch gegenüber aufdringlich geworden zu sein. Erst habe er ihr Komplimente gemacht. Später am Abend habe er sie allerdings an den Brüsten und im Genitalbereich unsittlich berührt, wie TMZ berichtete. Von dem Vorfall habe die Frau angeblich Verletzungen davongetragen und sie litt unter einer seelischen Belastung, wie sie behauptete. Jamie weist jegliche Schuld von sich, wie er über einen Sprecher verlauten ließ.

