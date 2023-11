So süß gratuliert John Travolta seinem Sohn zum Geburtstag

Er lässt ihn hochleben! John Travolta (69) hatte im Jahr 1991 seine Schauspielkollegin Kelly Preston (✝57) geheiratet. Mit ihr zusammen hat der Schauspieler drei Kinder: Jett, Ella (23) und Benjamin (13). Seit seine Frau vor drei Jahren an Brustkrebs gestorben ist, kümmert sich der "Grease"-Star allein um seine Sprösslinge. Um Benjamins dreizehnten Geburtstag zu feiern, hat sich John etwas ganz Besonderes überlegt!

Auf Instagram postet der dreifache Papa ein süßes Video des Nesthäkchens. Darin sind verschiedene Fotos und Clips des jüngsten Travolta-Sprösslings zusammengeschnitten. Während er in einem Moment als kleiner Junge in eine Ketchupflasche singt, kuschelt er kurz darauf mit den zwei Familienhunden. Unterlegt ist die niedliche Erinnerung mit dem Song "You Are The Sunshine Of My Life" von Stevie Wonder (73). Zu dem Rückblick schreibt John: "Ich kann nicht fassen, dass mein kleiner Junge jetzt ein Teenager ist. Ben wird heute 13. Ich liebe dich, mein Sohn!"

Erst vor wenigen Monaten berichtete eine Quelle gegenüber Radar Online, dass seine Freunde den Leinwandhelden dazu überreden wollen, wieder auszugehen. Doch John sei dazu noch nicht bereit und wolle lieber für seine Kinder da sein: "Das ist der einzige Gedanke, der ihn im Moment antreibt – das und stark und gesund und glücklich zu sein für seine Kinder, Ella und Benjamin."

Getty Images Kelly Preston und John Travolta mit ihren Kindern Ella Bleu und Benjamin, Mai 2018

Instagram / johntravolta John Travolta mit seinem Sohn Ben und ihrem Hund

Instagram Ella Bleu Travolta, John Travolta und Benjamin Travolta im Juni 2023

