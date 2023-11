Aurelia steht in Kontakt mit "Love Island Games"-Johnny!

Sie lernen sich weiter kennen! Aurelia Lamprecht ist durch die vierte Staffel von Love Island bekannt geworden. Damals hatte Henrik Stoltenberg sie für Sandra Janina (24) abserviert, ohne vorher mit der Brünetten zu sprechen. Ein Erlebnis, das sie immer mit der Datingshow in Verbindung bringen wird. Ihre Teilnahme brachte jedoch auch etwas Gutes. Sie wurde zu den internationalen "Love Island Games" eingeladen und traf dort auf den Hottie Johnny. Und tatsächlich haben Aurelia und der US-Amerikaner immer noch Kontakt!

In ihrer Instagram-Story erzählt sie, dass die beiden oft facetimen würden – trotz der Entfernung und der Zeitverschiebung. "Über die ganze Ausstrahlung waren wir füreinander da. Wir wollen uns auf jeden Fall bald wiedersehen", führt Aurelia aus. Trotzdem sehe sie alles ziemlich entspannt und sei einfach nur dankbar für die Verbindung mit Johnny und die Erfahrung: "Ich war noch nie so geerdet wie nach diesem Erlebnis."

Doch nicht nur für Aurelia war es eine unvergessliche Zeit in dem Format. Auch Johnny kommt aus dem Schwärmen auf Social Media gar nicht mehr heraus. Er scheint ziemlich vernarrt in die Good Luck Guys-Bekanntheit zu sein: "Da hat direkt die Chemie zwischen uns gepasst [...]. Sie ist so authentisch und echt." Ihre tiefgründigen Gespräche habe man leider nicht gesehen, weswegen die Zuschauer ihre Verbindung nicht wirklich nachvollziehen können.

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, Reality-TV-Kandidatin

