Darum kotete Emmy Russ bei Promi-Büßen zweimal in den Wald!

Sie nimmt kein Blatt vor den Mund. Aktuell läuft die zweite Staffel von Das große Promi-Büßen. In der Realityshow werden abermals zwölf Stars und Sternchen von der Moderatorin Olivia Jones (54) mit alten Sünden konfrontiert: In der Runde der Schande und in heftigen Challenges müssen diese für ihre Fehltritte geradestehen – so unter anderem auch das Erotikmodel Emmy Russ (24). Nun verrät Emmy, weshalb sie ihr Geschäft dort im Freien verrichtet hat!

In einer aktuellen Q&A-Runde auf Instagram stellt sich die 24-Jährige den neugierigen Fragen ihrer Fans. Ein Follower will dabei von der Blondine wissen, was für sie beim Promi-Büßen am schwersten gewesen sei. Neben dem Hunger habe sie insbesondere die "Klosituation" gestört. "Ich soll mich da mit meinen kleinen süßen Kinderbeinen in so eine intime Pose hocken, wo man mich bis zur Arschbacke sieht", antwortet Emmy offen und fügt hinzu: "Da sind ja auch so viele Männer gewesen und sich so einen Anblick gönnen zu dürfen, kommt nicht infrage und deshalb habe ich zweimal in den Wald gekackt."

Die Beauty kam in der zweiten Promi-Büßen-Folge als Nachzüglerin in die Show. Dass sie offenherzig ihre Meinung kundtut, ist dabei auch schon ihren Mitstreitern aufgefallen. "Ich mag solche Frauen nicht, die so reinkommen: 'Ich bin jetzt Prinzessin, Königin und alle müssen jetzt machen, was ich sage'", motzte beispielsweise Yvonne Woelke (42). Emmy packte aber direkt die Angriffslust: "Da sind so viele Charaktere dabei, die ich unsympathisch finde. Da bekomme ich direkt Lust, mich zu streiten."

ProSieben/Nikola Milatovic Die Kandidaten von "Das große Promi-Büßen" 2023

Instagram / emmyruss Emmy Russ im November 2023

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Erotikmodel

