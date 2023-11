Das findet Chrishell Stause an G Flip besonders anziehend!

Sie haben große Pläne für die Zukunft! Das nicht-binäre Gesangstalent G Flip und der Selling Sunset-Star Chrishell Stause (42) hatten im vergangenen Jahr den Bund fürs Leben geschlossen. Kennengelernt hatten sich die beiden während eines Videodrehs des australischen Musiktalents im Oktober 2021. Jetzt gab G einen Einblick in den Beginn der Liebesbeziehung mit dem Realitystar: Gs Akzent hat dabei eine wichtige Rolle gespielt!

In einem Interview mit Sydney Morning Herald erzählte das Gesangstalent, dass Chrishell von dem australischen Akzent ihrer Liebschaft von Anfang an fasziniert war. "Sie liebt meinen Akzent und ahmt mich immer nach", schilderte G. Nach über zwei Jahren zusammen würde die Schauspielerin weiterhin mehrmals am Tag über die Aussprache lachen müssen. "Ich glaube, mein Akzent hat mir geholfen, sie zu verzaubern", fügte G hinzu.

G Flip freue sich auf die gemeinsame Zukunft und könne die nächsten Schritte kaum abwarten: Anfang des Monats hatte G Flip in der "The Kyle and Jackie O Show" verraten, dass die beiden über Babys gesprochen haben und definitiv gemeinsame Kinder haben wollen!

Instagram / chrishell.stause G Flip und Chrishell Stause im Mai 2023

Instagram / chrishell.stause Chrishell Stause und G Flip

Instagram / chrishell.stause Chrishell Stause und G Flip

