Emma Roberts und ihr Cody John genießen romantisches Date!

Die beiden sind fröhlich unterwegs! Emma Roberts (32) hatte in den vergangenen Jahren mehr mit ihrem Liebesleben als mit ihrer Schauspielkarriere für Schlagzeilen gesorgt. Nur rund ein Jahr nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes trennten sich die "Holidate"-Darstellerin und ihr ehemaliger Partner Garrett Hedlund (39). Inzwischen hat sie einen neuen Freund: den Sänger Cody John. Paparazzi erwischten Emma und ihn kürzlich während eines romantischen Abends!

Nicht allzu oft bekommt man die beiden gemeinsam zu sehen. Umso schöner sind dafür also diese Bilder, die Just Jared vorliegen. Denn während ihres Dates in Manhattan, West Village, entdecken Fotografen das Paar gut gelaunt bei einem Spaziergang. Emma und Cody lachen herzlich über etwas und wirken ausgelassen.

Auch ein Dinner genehmigen sich die Turteltauben. In einem legeren Outfit bestehend aus einer hellen Jeans und großer Lederjacke gönnt sich Emma eine Zigarette vor dem Restaurant. Cody steht neben ihr, dick eingepackt in eine hellbraune Wildlederjacke und wartet auf seine Partnerin.

Getty Images Emma Roberts, März 2023

CelebCandidly / MEGA Cody John und Emma Roberts mit Freunden beim Coachella im April 2023

Instagram / emmaroberts Emma Roberts und Cody John

