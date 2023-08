Erwischt! Emma Roberts Hand in Hand mit ihrem Freund Cody

Seit vergangenem Jahr ist Emma Roberts (32) wieder in festen Händen. Kurz nach dem Liebes-Aus mit Garrett Hedlund (38) verguckte sich die Schauspielerin wieder und geht seitdem mit Cody John durchs Leben. Besonders viel geben die beiden über ihre Beziehung jedoch nicht preis. Nun lassen sie sich aber mal wieder zusammen blicken: Emma und Cody flanieren auf aktuellen Bildern verliebt die Straßen entlang!

Paparazziaufnahmen, die Just Jared vorliegen, zeigen das Paar vor wenigen Tagen ganz entspannt in Los Feliz, Kalifornien. Händchen haltend schlendern die 32-Jährige und ihr Liebster in ziemlich legeren Looks durch die Straßen. Während Cody in Surfer-Shorts und einem lässigen T-Shirt unterwegs ist, entzückt Emma in einer Blümchen-Bluse und Jeans-Shorts. Seinen Tag verbrachte das Duo ganz entspannt mit Shoppen und Kaffee-Trinken.

Dass die beiden ein wirklich gutes Team sind, verriet bereits vor einigen Monaten ein Insider gegenüber People. "Emma liebt Codys Persönlichkeit. Er ist wirklich lustig und sie haben eine gute Zeit zusammen", gab die Quelle preis. Ob der Schauspieler aber mittlerweile den Sohn der "Wild Child"-Darstellerin kennengelernt hat, ist bisher nicht bekannt.

Anzeige

Getty Images Emma Roberts, April 2023

Anzeige

Instagram / johncodyjohn Emma Roberts und Cody John im Oktober 2022

Anzeige

Getty Images Emma Roberts im März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de